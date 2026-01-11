Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem agride mulher e incendeia casa no Jardim Noroeste em Campo Grande

Após briga, homem espanca companheira, incendeia casa e foge no Jardim Noroeste; PM procura suspeito em Campo Grande.

Adriano Hany

Bombeiros combatem incêndio em casa no Jardim Noroeste, em Campo Grande
Chamas destruíram a casa na Rua Terra Vermelha após relato de agressão e perseguição à vítima. Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem ainda não identificado é procurado após espancar a companheira durante uma briga de casal e, em seguida, colocar fogo na casa onde a vítima morava, na Rua Terra Vermelha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite deste sábado (10) e mobilizou moradores da região, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Sobre o caso

De acordo com testemunhas, a discussão evoluiu rapidamente para agressões físicas, e a mulher ficou bastante ferida. Ainda conforme o relato de vizinhos, a vítima tentou se afastar do agressor e correu para a casa de uma moradora próxima, buscando proteção. No entanto, mesmo após a fuga inicial, a situação continuou tensa, porque o autor passou a arremessar objetos na direção do local onde ela havia se abrigado.

A casa da vítima foi incendiada pelo agressor, e a mulher passou a ser perseguida mesmo depois de conseguir escapar pelos fundos das casas. Além disso, moradores tentaram conter o homem, porém ele deixou o local e seguiu atrás da companheira. Apesar das buscas imediatas feitas por vizinhos, nem a mulher nem o agressor foram localizados naquele momento.

Com o avanço das chamas, o fogo consumiu toda a estrutura da casa. A movimentação na rua chamou a atenção de moradores, que acionaram as autoridades enquanto tentavam evitar que o incêndio se espalhasse para construções próximas. O episódio também reforçou a preocupação de quem vive no entorno, já que a violência se concentrou em uma área de moradias simples e muito próximas umas das outras.

Ação das Autoridades e Consequências do Incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as chamas foram contidas, mas a casa acabou completamente destruída. A Polícia Militar também foi chamada e, segundo as informações repassadas no local, segue à procura do suspeito.

Como Denunciar Casos de Violência Contra a Mulher

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Também é possível buscar apoio e registrar denúncia pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos