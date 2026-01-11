Homem agride mulher e incendeia casa no Jardim Noroeste em Campo Grande

Um homem ainda não identificado é procurado após espancar a companheira durante uma briga de casal e, em seguida, colocar fogo na casa onde a vítima morava, na Rua Terra Vermelha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite deste sábado (10) e mobilizou moradores da região, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Sobre o caso

De acordo com testemunhas, a discussão evoluiu rapidamente para agressões físicas, e a mulher ficou bastante ferida. Ainda conforme o relato de vizinhos, a vítima tentou se afastar do agressor e correu para a casa de uma moradora próxima, buscando proteção. No entanto, mesmo após a fuga inicial, a situação continuou tensa, porque o autor passou a arremessar objetos na direção do local onde ela havia se abrigado.

A casa da vítima foi incendiada pelo agressor, e a mulher passou a ser perseguida mesmo depois de conseguir escapar pelos fundos das casas. Além disso, moradores tentaram conter o homem, porém ele deixou o local e seguiu atrás da companheira. Apesar das buscas imediatas feitas por vizinhos, nem a mulher nem o agressor foram localizados naquele momento.

Com o avanço das chamas, o fogo consumiu toda a estrutura da casa. A movimentação na rua chamou a atenção de moradores, que acionaram as autoridades enquanto tentavam evitar que o incêndio se espalhasse para construções próximas. O episódio também reforçou a preocupação de quem vive no entorno, já que a violência se concentrou em uma área de moradias simples e muito próximas umas das outras.

Ação das Autoridades e Consequências do Incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as chamas foram contidas, mas a casa acabou completamente destruída. A Polícia Militar também foi chamada e, segundo as informações repassadas no local, segue à procura do suspeito.

Como Denunciar Casos de Violência Contra a Mulher

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Também é possível buscar apoio e registrar denúncia pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).