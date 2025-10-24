Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride mulher em bar é preso e ameaça policiais

Confusão começou com xingamentos verbais e evoluiu para agressão física

Karina Anunciato

Testemunhas relataram que o agressor quebrou mesas, cadeiras, copos e garrafas de vidro (Foto: Reprodução/ Rede Social)
Testemunhas relataram que o agressor quebrou mesas, cadeiras, copos e garrafas de vidro (Foto: Reprodução/ Rede Social)

Uma briga de casal em um bar no centro de Campo Grande terminou com destruição de mesas, cadeiras e copos, além da prisão de um homem na madrugada de quinta-feira (23). O caso aconteceu por volta das 4h30 num bar localizado na rua Antônio Maria Coelho, nº 562.

Briga de Casal Termina em Destruição e Prisão em Campo Grande

Segundo o boletim de ocorrência, a gerente do estabelecimento acionou os policiais ao notar a discussão entre o casal. A confusão começou com xingamentos verbais e evoluiu para agressão física. O homem – identificado como Gabriel – teria dado tapas em Tatiane.

Testemunhas, incluindo um cliente, relataram que Gabriel também quebrou objetos do bar, dificultando a contenção da situação. A polícia precisou algemar o agressor, que chegou a tentar fugir e, já na delegacia, ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado.

Detalhes da Ocorrência e Consequências Legais

Mesmo algemado, Gabriel fez ameaças aos policiais, afirmando que haveria “acerto de contas” no futuro. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) como dano, corrupção ativa e lesão corporal dolosa por violência doméstica. A vítima e as testemunhas não compareceram à delegacia para prestar depoimento.

