Homem baleado em marcenaria diz acreditar que ataque foi por engano em Campo Grande

Um homem de 46 anos foi baleado enquanto trabalhava em uma marcenaria na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (6). Ele foi socorrido inicialmente no posto de saúde da Coophavilla e transferido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o relato feito à polícia, a vítima estava sozinha no estabelecimento, localizado na Rua Polônia, quando um homem usando capacete entrou no local e efetuou vários disparos, possivelmente com uma pistola calibre .380.

Ao perceber o ataque, o trabalhador tentou se proteger e correu para os fundos da marcenaria, momento em que acabou sendo atingido.

Mesmo após a tentativa de fuga da vítima, os disparos continuaram. Em seguida, o autor deixou o local e fugiu com o apoio de um segundo indivíduo que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta vermelha.

Socorro e estado de saúde

Após ser baleado, o homem conseguiu chegar à frente do estabelecimento, onde foi socorrido por um vizinho e levado até o posto de saúde da Coophavilla. No atendimento médico, foi constatado que ele estava consciente e orientado, mas apresentava perfuração próxima ao peito, com saída lateral e lesão no braço esquerdo, além de relatar dores intensas e dificuldade para respirar.

Diante da gravidade do quadro, a equipe médica solicitou a transferência imediata para a Santa Casa, realizada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Suspeita de erro de alvo

Em depoimento, a vítima afirmou não possuir desavenças, não ter histórico de envolvimento com a Justiça e disse desconhecer qualquer motivação para o crime. O homem acredita que os disparos não teriam sido direcionados a ele.

Segundo o relato, ele possui semelhança física com o proprietário da marcenaria e com o irmão dele, que também trabalha no local, mas não estava presente no momento do ataque. O dono do estabelecimento estaria viajando para Santa Catarina.

Investigação

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia científica. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, ninguém foi preso.