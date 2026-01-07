Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem baleado em marcenaria diz acreditar que ataque foi por engano em Campo Grande

Vítima foi atingida no peito e no braço esquerdo durante ataque a tiros e segue internada na Santa Casa

Fernando de Carvalho

Caso foi registrado na Depac Cepol - Foto: Reprodução/PCMS
Um homem de 46 anos foi baleado enquanto trabalhava em uma marcenaria na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (6). Ele foi socorrido inicialmente no posto de saúde da Coophavilla e transferido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o relato feito à polícia, a vítima estava sozinha no estabelecimento, localizado na Rua Polônia, quando um homem usando capacete entrou no local e efetuou vários disparos, possivelmente com uma pistola calibre .380.

Ao perceber o ataque, o trabalhador tentou se proteger e correu para os fundos da marcenaria, momento em que acabou sendo atingido.

Mesmo após a tentativa de fuga da vítima, os disparos continuaram. Em seguida, o autor deixou o local e fugiu com o apoio de um segundo indivíduo que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta vermelha.

Socorro e estado de saúde

Após ser baleado, o homem conseguiu chegar à frente do estabelecimento, onde foi socorrido por um vizinho e levado até o posto de saúde da Coophavilla. No atendimento médico, foi constatado que ele estava consciente e orientado, mas apresentava perfuração próxima ao peito, com saída lateral e lesão no braço esquerdo, além de relatar dores intensas e dificuldade para respirar.

Diante da gravidade do quadro, a equipe médica solicitou a transferência imediata para a Santa Casa, realizada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Suspeita de erro de alvo

Em depoimento, a vítima afirmou não possuir desavenças, não ter histórico de envolvimento com a Justiça e disse desconhecer qualquer motivação para o crime. O homem acredita que os disparos não teriam sido direcionados a ele.

Segundo o relato, ele possui semelhança física com o proprietário da marcenaria e com o irmão dele, que também trabalha no local, mas não estava presente no momento do ataque. O dono do estabelecimento estaria viajando para Santa Catarina.

Investigação

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia científica. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, ninguém foi preso.

