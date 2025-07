Homem com passagem por homicídio é preso por tráfico em Bataguassu

Um homem com antecedente por homicídio foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (18), em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu após investigação que levou ao fechamento do sétimo ponto de venda de entorpecentes no município apenas neste mês.

A ação foi desencadeada pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, após denúncia anônima relatar movimentação suspeita em uma residência. Segundo as investigações, o suspeito vendia drogas no local e também realizava entregas por meio de aplicativo de mensagens.

Durante o monitoramento, os policiais observaram a movimentação característica de usuários que entravam e saíam rapidamente da casa. No momento da abordagem, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi localizado e detido nas proximidades.

No interior da residência e em outro cômodo no mesmo terreno, foram encontrados porções de crack, cocaína e maconha já fracionadas, balanças de precisão, dinheiro em espécie, munições e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Também foi apreendido o celular utilizado nas negociações.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas com agravante pelo uso de arma de fogo e por posse irregular de arma e munições. A polícia informou que houve necessidade de uso de algemas devido à tentativa de fuga.

*Com informações da Polícia Civil de MS