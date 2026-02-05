Veículos de Comunicação
Homem é alvo de mandado após ameaças à ex-companheira e à filha em Campo Grande

Mandado foi cumprido no bairro Carandá Bosque nesta quinta-feira

Arthur Ayres

Revólver calibre .38 e munições foram apreendidos durante cumprimento de mandado - Foto: Divulgação/Polícia Civil
Revólver calibre .38 e munições foram apreendidos durante cumprimento de mandado - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (5), um mandado de busca e apreensão contra um homem de 51 anos, no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O investigado é suspeito de ameaçar a ex-companheira, uma mulher de 47 anos. Segundo a Polícia Civil, as ameaças de morte teriam sido feitas após o homem recuperar a posse de uma arma de fogo, em razão da revogação de medidas protetivas anteriores.

De acordo com o relato da vítima, as ameaças também eram direcionadas à filha do casal. A investigação apontou ainda que o suspeito utilizava perfis falsos em redes sociais para monitorar a rotina da ex-mulher.

Durante a diligência, realizada em uma residência no bairro Carandá Bosque, os policiais civis localizaram e apreenderam um revólver calibre .38 e 50 munições. Todo o material foi encaminhado para perícia.

Também nesta semana, outro caso de violência doméstica mobilizou a 1ª DEAM no bairro Carandá Bosque. Na terça-feira (3), a equipe de capturas do Setor de Investigações Gerais (SIG) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos, investigado por ameaça, injúria, lesão corporal e violência psicológica contra a ex-companheira.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e mais de 90 munições na residência do suspeito, que também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O caso reforça o alerta para a reincidência de ocorrências de violência doméstica na região ao longo da semana.

A Polícia Civil reforçou o compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A instituição destacou a importância da denúncia e do cumprimento imediato de decisões judiciais para garantir a segurança das mulheres.

*Com informações da Polícia Civil

