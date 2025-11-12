Homem é condenado a mais de 14 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Campo Grande

Um homem foi condenado a 14 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por tentativa de feminicídio contra a companheira, em Campo Grande. A decisão foi proferida nesta terça-feira (11), durante julgamento realizado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

De acordo com o processo, o crime ocorreu na noite de 27 de julho de 2024, no bairro Jardim Centenário, após uma discussão motivada por ciúmes. Durante o ataque, a mulher foi agredida na presença dos filhos menores do casal. Vizinhos ouviram os gritos e acionaram o resgate, que conseguiu socorrer a vítima.

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de caracterizar feminicídio por se tratar de violência de gênero dentro de uma relação doméstica.

Com base nas circunstâncias, o magistrado determinou regime inicial fechado para o cumprimento da pena e fixou uma indenização de dez salários mínimos por danos morais à vítima.

A prisão preventiva foi convertida em prisão decorrente de execução provisória, e um novo mandado de prisão foi expedido logo após o julgamento.

*Com informações do TJMS