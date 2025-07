Homem é detido com porções de maconha no Jardim das Hortências

Um homem, de 37 anos, foi detido na tarde de sábado (20) por envolvimento com o comércio de entorpecentes, em uma residência localizada no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande. A ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), após denúncia sobre um possível desmanche de veículo no local.

Durante a abordagem, foram encontradas 48 porções de maconha já preparadas para venda, além de uma barra da mesma substância, uma balança de precisão e um telefone celular. De acordo com os agentes, o suspeito admitiu que vendia cada unidade da droga por R$ 10.

Ele foi encaminhado para a unidade de plantão da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.