Homem é encontrado morto em barraco no Bairro Universitário

Um homem foi encontrado morto na noite de sexta-feira (2) em um barraco improvisado no Bairro Universitário, em Campo Grande. O corpo estava nos fundos de um terreno baldio, na Rua Líbero Badaró, e a vítima não era vista desde 31 de dezembro. A companheira do homem também desapareceu, sem que moradores ou o proprietário do terreno fossem avisados.

Vizinhos relatam sumiço

Segundo relatos de moradores, o desaparecimento despertou preocupação, levando-os a verificar o local. Ao entrarem no barraco, encontraram o homem caído no chão em avançado estado de decomposição.

A vítima vivia em situação de rua e morava no barraco há cerca de oito meses, com autorização do dono do terreno. Era conhecida na região por exercer trabalhos como pedreiro e pintor.