Homem é encontrado morto em barraco no Bairro Universitário

Um homem foi encontrado morto na noite de sexta-feira (2) em um barraco improvisado no Bairro Universitário, em Campo Grande. O corpo estava nos fundos de um terreno baldio, na Rua Líbero Badaró, e a vítima não era vista desde 31 de dezembro. A companheira do homem também desapareceu, sem que moradores ou o proprietário do terreno fossem avisados.
Vizinhos relatam sumiço
Segundo relatos de moradores, o desaparecimento despertou preocupação, levando-os a verificar o local. Ao entrarem no barraco, encontraram o homem caído no chão em avançado estado de decomposição.
A vítima vivia em situação de rua e morava no barraco há cerca de oito meses, com autorização do dono do terreno. Era conhecida na região por exercer trabalhos como pedreiro e pintor.
De acordo com testemunhas, o casal enfrentava problemas de convivência e a vítima apresentava problemas de saúde e histórico de uso de drogas, assim como a companheira. Durante a perícia, a polícia encontrou um par de sandálias femininas no local, que foram apreendidas para auxiliar nas investigações.
Perícia e investigação
Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica atenderam a ocorrência. Não foram encontrados documentos pessoais que permitissem a identificação imediata. Segundo os peritos, não havia sinais aparentes de violência, e a causa da morte será confirmada após a necropsia, devido ao estado de decomposição do corpo.
O caso foi registrado como achado de cadáver e segue sob investigação. A companheira da vítima continua desaparecida.