POLÍCIA

Homem é preso após agredir companheira e incendiar casa com pessoas dentro

Vítimas conseguiram fugir antes que as chamas consumissem o imóvel

Fernando de Carvalho

Suspeito foi localizado horas depois do crime por equipes policiais - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no sábado (29) após agredir a companheira e incendiar uma casa com ela e a filha dentro, na Aldeia Nhande Ru Marangatu, em Antônio João. As duas vítimas conseguiram escapar poucos instantes depois do início do fogo, que destruiu completamente o imóvel.

Agressão e incêndio

Segundo a ocorrência, o suspeito teria atacado a companheira e, após as agressões, a perseguiu até a residência onde a filha do casal havia oferecido abrigo. Momentos depois, ele teria ateado fogo ao local enquanto as duas permaneciam dentro da casa, colocando ambas em risco de morte.

O imóvel, construído de forma simples, foi consumido pelas chamas. As vítimas perderam pertences pessoais e não sofreram ferimentos graves porque conseguiram sair a tempo.

Busca e prisão

Equipes policiais que participavam de uma ação social na aldeia receberam a denúncia e iniciaram as buscas. Policiais de Ponta Porã, com apoio da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e da Polícia Militar, foram até o local indicado como possível esconderijo do suspeito.

Após diligências, o homem foi encontrado e preso sem resistência.

Crimes imputados

O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13 do Código Penal) e tentativa de feminicídio (artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso II).

Ele permanece detido enquanto a investigação segue para esclarecer detalhes do caso e colher depoimentos das vítimas.

*Com informações da Polícia Civil de MS

