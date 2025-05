Homem é preso após ameaçar matar companheira com arma de fogo em Bataguassu

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (20) em Bataguassu, após ameaçar de morte a própria companheira com uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia logo após o episódio, relatando que havia sido ameaçada com um revólver na noite anterior.

De acordo com o depoimento da mulher, o agressor afirmou que “iria estourar seus miolos” e só parou as ameaças ao perceber que ela havia acionado a Polícia Militar. Mesmo após a intervenção, o homem retornou no dia seguinte ao local de trabalho da vítima, onde voltou a ameaçá-la e causou tumulto.

Suspeito foi localizado escondido; arma ainda não foi encontrada

Diante da gravidade da situação e do risco à integridade da vítima, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram buscas ainda durante a madrugada. O suspeito foi localizado escondido na casa de um vizinho e detido em flagrante.

A arma de fogo utilizada nas ameaças não foi encontrada até o momento. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o revólver e apurar todos os detalhes do caso.

Suspeito tem antecedentes por tráfico e violência doméstica

Segundo o delegado Lúcio Marinho, responsável pela investigação, a prisão foi necessária para interromper o ciclo de violência e proteger a vítima. “Trata-se de um caso clássico de escalada da violência doméstica. Agimos com rapidez para evitar um desfecho trágico”, afirmou.

O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e violência doméstica. Diante da persistência do risco à vítima e da não localização da arma, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

*Polícia Civil de MS