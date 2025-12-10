Homem é preso após atirar na cabeça de rival durante encontro marcado pelo WhatsApp

Um homem de 44 anos foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (10), após atirar na cabeça de um desafeto durante um encontro marcado pelo WhatsApp, na Rua Lourenzo Torres Cintas, no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A vítima, de 49 anos, foi encontrada consciente, com ferimento provocado por arma de fogo, e encaminhada à Santa Casa, onde permanece sob avaliação médica.

A ocorrência foi iniciada após uma ligação ao COPOM (190) relatar que um indivíduo havia efetuado um disparo contra outro homem, atingindo-o na cabeça. No local, a vítima afirmou aos policiais que o autor seria um conhecido com quem mantinha desavenças e que os homens haviam combinado de se encontrar para resolver um conflito pessoal. Ao lado da vítima, os policiais localizaram uma faca.

Com as informações repassadas, equipes do Choque realizaram buscas e encontraram, no Bairro Aero Rancho, um Chevrolet Prisma branco com as mesmas características citadas. Durante a abordagem, o condutor desembarcou e arremessou para fora do veículo um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e uma com a cápsula que sobrou após o tiro. Ele confessou imediatamente ser o autor do disparo.

Aos policiais, o suspeito relatou que a discussão entre os dois começou por causa de sua ex-companheira, atualmente em união estável com a vítima. Segundo ele, a vítima teria descido de uma caminhonete portando uma faca, o que teria motivado o disparo, que, segundo sua versão, seria apenas “para assustar”, mas acabou acertando a cabeça do homem.