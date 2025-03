Homem é preso após entrar bêbado em show e ferir duas pessoas em Nova Andradina

Um homem de 35 anos foi preso na madrugada deste sábado (29) após tentar entrar em um show embriagado e ferir duas pessoas em Nova Andradina, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 2h para conter uma confusão em um Auto Posto, onde acontecia um show de pagode. O homem, em estado de embriaguez, tentou acessar o evento, mas foi impedido pelos seguranças, dois homens de 31 e 43 anos.

Após ser barrado, o indivíduo retornou ao local em uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor e, ao tentar novamente acessar o evento, acelerou em direção às grades de isolamento. A colisão fez com que as grades fossem projetadas contra o público, atingindo duas mulheres de 38 e 21 anos, que sofreram ferimentos leves.

O agressor, identificado como Elton, foi imobilizado pelos seguranças e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas. A polícia informou que o homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e se recusou a realizar o teste de alcoolemia. No entanto, um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora indicou sinais de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

Ainda segundo o site, a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran. O condutor foi autuado por dirigir embriagado e sem CNH, enquanto as vítimas receberam atendimento médico.