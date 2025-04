Homem é preso após esfaquear namorada nas partes íntimas em Campo Grande

Um homem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (9) em Campo Grande, suspeito de esfaquear a namorada na região do abdômen e nas partes íntimas durante uma discussão no último domingo (6).

O crime aconteceu no bairro Tiradentes e é investigado como tentativa de feminicídio.

O suspeito foi localizado no bairro Moreninha por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados.

Após ser capturado, ele foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ªDEAM), responsável pelo caso.

Segundo informações da polícia, o agressor havia passado a noite na casa da vítima. Após uma discussão, desferiu diversos golpes de faca, atingindo especialmente regiões sensíveis do corpo. A vítima foi socorrida e continua internada em um hospital da capital. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Inicialmente registrado como lesão corporal em contexto de violência doméstica, o caso passou a ser tratado como tentativa de feminicídio após a análise da delegada de plantão, que pediu a prisão preventiva do suspeito. A Justiça deferiu o pedido.

*Com informações da Polícia Civil de MS