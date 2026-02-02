Homem é preso após esfaquear vítima sete vezes durante briga em tabacaria da Capital

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante no sábado (31) após esfaquear outro durante uma briga generalizada em uma tabacaria no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima sofreu cerca de sete perfurações de faca nas costas e foi encaminhada à Santa Casa em estado crítico de saúde.

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram acionados para apurar a tentativa de homicídio registrada nas primeiras horas da manhã. No local, a equipe levantou informações que apontaram para uma confusão envolvendo várias pessoas por volta das 7h após uma noite inteira de consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos da região.

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, os envolvidos já estavam alcoolizados desde a noite anterior, o que teria contribuído para a briga dentro da tabacaria.

O suspeito foi encontrado nas imediações do bairro Jardim Batistão e identificado pelas iniciais I.D.B.R., de 24 anos. Durante a abordagem, ele confessou o crime e afirmou que tomou a faca da própria vítima no momento da confusão, desferindo os golpes nas costas, sem se recordar da quantidade exata.

Diante da confissão, os policiais deram voz de prisão e conduziram o suspeito a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.