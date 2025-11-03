Homem é preso após furtar três comércios em menos de 24 horas em Iguatemi

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após furtar três estabelecimentos comerciais em menos de 24 horas no município de Iguatemi, região Sul de Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu na tarde de sábado (1), durante operação da Delegacia de Polícia local.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram entre a madrugada de sexta-feira (31) e sábado. O suspeito arrombou as portas dos comércios, levou diversos objetos e fugiu em seguida.

Ele havia sido libertado recentemente, após cumprir seis meses de prisão por outros furtos, e é considerado reincidente na prática de crimes patrimoniais.

Após tomar conhecimento das ocorrências, os policiais iniciaram diligências e conseguiram identificar o autor. O homem tentou se esconder em uma área de mata do município, mas foi localizado durante as buscas e detido em flagrante.

O suspeito foi autuado por furto qualificado mediante arrombamento e continuidade delitiva.

*Com informações da PCMS