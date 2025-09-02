Homem é preso após furto em Sindicato Rural de Caarapó

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (1º) acusado de furtar diversas ferramentas do Sindicato Rural de Caarapó. O crime ocorreu durante a madrugada, quando o suspeito arrombou duas portas do local e levou equipamentos como motosserra, roçadeiras, furadeiras e extensões elétricas.

A Polícia Civil conseguiu identificar o autor logo após o registro da ocorrência. Ele foi localizado ainda no município e os objetos furtados foram recuperados integralmente.

Reincidência

O homem preso tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e outros furtos qualificados. Em maio deste ano, ele havia obtido alvará de soltura, mas voltou a praticar crimes.

Agora, permanece detido e está à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS