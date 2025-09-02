Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso após furto em Sindicato Rural de Caarapó

Ferramentas levadas durante a madrugada foram recuperadas horas depois pela Polícia Civil

Fernando de Carvalho

Ferramentas foram levadas- Foto: Divulgação/PCMS
Ferramentas foram levadas- Foto: Divulgação/PCMS

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (1º) acusado de furtar diversas ferramentas do Sindicato Rural de Caarapó. O crime ocorreu durante a madrugada, quando o suspeito arrombou duas portas do local e levou equipamentos como motosserra, roçadeiras, furadeiras e extensões elétricas.

A Polícia Civil conseguiu identificar o autor logo após o registro da ocorrência. Ele foi localizado ainda no município e os objetos furtados foram recuperados integralmente.

Reincidência

O homem preso tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e outros furtos qualificados. Em maio deste ano, ele havia obtido alvará de soltura, mas voltou a praticar crimes.

Agora, permanece detido e está à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos