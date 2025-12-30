Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem é preso após importunação sexual na Vila Planalto, em Campo Grande

Crime ocorreu quando mulher retornava da academia

Arthur Ayres

Suspeito foi localizado após análise de imagens de câmeras de segurança - Foto: Reprodução/Polícia Civil
Suspeito foi localizado após análise de imagens de câmeras de segurança - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (30) após ser acusado de importunar sexualmente uma mulher na Vila Planalto, em Campo Grande.

O suspeito foi identificado em menos de três horas com ajuda de imagens de câmeras de segurança e levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo o registro policial, a vítima voltava da academia quando foi abordada por um motociclista que, ao passar por ela, apalpou suas partes íntimas e fugiu em seguida. Em estado de choque, a mulher buscou ajuda em uma residência próxima ao local do crime.

No imóvel mora um policial civil, que verificou imagens das câmeras de segurança e acionou equipes da Polícia Civil. A partir dos registros, os investigadores conseguiram identificar a motocicleta utilizada na ação e, posteriormente, o proprietário do veículo.

Em menos de três horas após o ocorrido, os policiais localizaram o endereço do suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

O caso segue sob investigação e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil

