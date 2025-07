Homem é preso após matar e enterrar corpo em terreno baldio em Iguatemi

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Iguatemi, prendeu neste domingo (29), um homem de 31 anos após matar outro homem a golpes na cabeça e ocultar o corpo em um terreno baldio.

A equipe foi acionada por volta das 8h30min, após denúncia anônima que relatou um corpo parcialmente enterrado. Ao chegar ao local, a equipe policial confirmou a veracidade da informação e informou a perícia técnica e serviço funerário.

As investigações indicam que autor e vítima haviam se desentendido em frente a um comércio, onde entraram em luta corporal. Horas depois, voltaram a discutir em frente à casa do suspeito, momento em que ele golpeou a cabeça da vítima, levando-a à morte.

Após o crime, o homem arrastou o corpo por cerca de 45 metros até o terreno baldio onde o enterrou junto com alguns objetos e a camiseta azul que vestia no momento do assassinato.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde permanece preso. Ele foi autuado por homicídio doloso qualificado — por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — além do crime de ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação e o autor está à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil