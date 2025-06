Homem é preso após matar morador de rua com bloco de concreto em Naviraí

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, prendeu, ontem (1º), em flagrante, um homem de 37 anos, acusado de matar brutalmente um homem em situação de rua no centro da cidade.

O homem foi encontrado no chão, com ferimentos na cabeça e no rosto, no início da manhã. Um bloco de concreto, com vestígios de sangue, foi localizado próximo ao corpo e, com a análise de imagens de câmeras de segurança, as equipes policiais identificaram o suspeito.

O homem tinha diversas passagens policiais, inclusive uma condenação por estupro.

A Polícia Civil localizou o suspeito às 17h, no centro da cidade e, durante a abordagem, o homem confessou que o crime foi motivado por uma discussão relacionada ao compartilhamento de drogas. Ele retornou ao local onde a vítima dormia e a atacou com uma pedra, um pedaço de madeira e uma garrafa quebrada.

Devido à gravidade do crime e à reincidência do suspeito, a Polícia Civil pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva. As investigações continuam para apurar o caso.