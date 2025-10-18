Veículos de Comunicação
Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso após revender objetos furtados de casa no bairro Iracy Coelho

Itens foram encontrados em um comércio de móveis usados e devolvidos à vítima

Fernando de Carvalho

Itens foram encontrados em um comércio de móveis usados e devolvidos à vítima - Foto: Divulgação/PCMS
Itens foram encontrados em um comércio de móveis usados e devolvidos à vítima - Foto: Divulgação/PCMS

Um homem de 33 anos foi preso em Campo Grande suspeito de revender objetos furtados de uma residência na região do bairro Iracy Coelho. A prisão ocorreu após a polícia localizar parte dos itens em um comércio de móveis usados no Jardim Centenário.

De acordo com a investigação, o comerciante informou ter comprado o material por preços compatíveis com o estado dos produtos e apontou o homem que havia feito a venda.

O suspeito negou envolvimento no furto, mas admitiu ter adquirido os objetos de outra pessoa e revendido ao comércio.

Entre os itens recuperados estão um fogão, uma bicicleta, uma roçadeira, uma moto elétrica e um botijão de gás, todos já devolvidos à moradora da casa furtada.

O homem foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por receptação. A investigação sobre o furto continua sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia, que tenta identificar quem invadiu a residência.

As autoridades reforçam o alerta para que compradores de produtos usados verifiquem a procedência dos itens, já que adquirir objetos de origem criminosa também é considerado crime.

*Com informações da PCMS

