Homem é preso após revender objetos furtados de casa no bairro Iracy Coelho

Um homem de 33 anos foi preso em Campo Grande suspeito de revender objetos furtados de uma residência na região do bairro Iracy Coelho. A prisão ocorreu após a polícia localizar parte dos itens em um comércio de móveis usados no Jardim Centenário.

De acordo com a investigação, o comerciante informou ter comprado o material por preços compatíveis com o estado dos produtos e apontou o homem que havia feito a venda.

O suspeito negou envolvimento no furto, mas admitiu ter adquirido os objetos de outra pessoa e revendido ao comércio.

Entre os itens recuperados estão um fogão, uma bicicleta, uma roçadeira, uma moto elétrica e um botijão de gás, todos já devolvidos à moradora da casa furtada.

O homem foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por receptação. A investigação sobre o furto continua sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia, que tenta identificar quem invadiu a residência.

As autoridades reforçam o alerta para que compradores de produtos usados verifiquem a procedência dos itens, já que adquirir objetos de origem criminosa também é considerado crime.

*Com informações da PCMS