Homem é preso após tentar matar adolescente de 15 anos por ciúmes em Coxim

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes, na noite deste domingo (26), em Coxim. O agressor, que não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento, foi contido por moradores e preso em flagrante após atacar a jovem com um facão na região central da cidade.

Segundo informações da ocorrência, o homem já havia ameaçado a vítima de morte e vinha perseguindo a adolescente em diversos locais. Na noite do ataque, ela estava em uma praça com um amigo quando viu o agressor se aproximar armado. Assustada, pediu ajuda ao pai e tentou fugir, mas foi alcançada.

O suspeito questionou a garota sobre o amigo que a acompanhava e, após a vítima negar qualquer envolvimento, tentou golpeá-la. O amigo da vítima reagiu, conseguiu segurar o facão e iniciou uma luta corporal com o homem. Nesse momento, o pai da adolescente chegou ao local e, com o apoio de outras pessoas, conseguiu desarmar e imobilizar o agressor com um golpe de capacete.

O suspeito confessou que tentou matar a jovem por ciúmes. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde vai responder por tentativa de homicídio.

