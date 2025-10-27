Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso após tentar matar adolescente de 15 anos por ciúmes em Coxim

Adolescente foi atacada com facão após recusar relacionamento com o agressor

Ana Lorena Franco

Amigo da vítima tentou protege-lá - Reprodução/PMMS

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes, na noite deste domingo (26), em Coxim. O agressor, que não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento, foi contido por moradores e preso em flagrante após atacar a jovem com um facão na região central da cidade.

Segundo informações da ocorrência, o homem já havia ameaçado a vítima de morte e vinha perseguindo a adolescente em diversos locais. Na noite do ataque, ela estava em uma praça com um amigo quando viu o agressor se aproximar armado. Assustada, pediu ajuda ao pai e tentou fugir, mas foi alcançada.

O suspeito questionou a garota sobre o amigo que a acompanhava e, após a vítima negar qualquer envolvimento, tentou golpeá-la. O amigo da vítima reagiu, conseguiu segurar o facão e iniciou uma luta corporal com o homem. Nesse momento, o pai da adolescente chegou ao local e, com o apoio de outras pessoas, conseguiu desarmar e imobilizar o agressor com um golpe de capacete.

O suspeito confessou que tentou matar a jovem por ciúmes. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde vai responder por tentativa de homicídio.

*Com informações da PMMS

