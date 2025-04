Homem é preso com 10 quilos de maconha em carro por aplicativo na MS-156, em Amambai

Um homem de 25 anos foi preso com 10 quilos de maconha na MS-156, em Amambai, região sul de Mato Grosso do Sul. A droga estava dividida em 10 tabletes, escondidos dentro de duas malas.

A prisão foi feita por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante um bloqueio na área rural do município. O suspeito viajava como passageiro em um veículo de transporte por aplicativo e, ao avistar os agentes, desceu do carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, o homem apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Na vistoria ao veículo, os policiais localizaram as malas com os entorpecentes. Ao ser questionado, ele confessou que havia sido contratado para buscar a droga em Amambai e transportá-la até Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil pelo serviço.

A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 21 mil e encaminhada, junto com o suspeito, para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

*Com informações do DOF