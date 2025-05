Homem é preso com 25 quilos de cocaína escondidos em tanque de combustível na BR-463

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante no fim de semana por tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 25,5 quilos de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível de um Fiat Uno.

A apreensão ocorreu na BR-463, em Ponta Porã, durante uma fiscalização do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A rodovia liga os municípios de Ponta Porã e Dourados, região sul do estado. Segundo o boletim da ocorrência, a abordagem foi feita nas proximidades do Posto Fiscal Pacuri.

O suspeito demonstrou nervosismo e apresentou informações confusas sobre a viagem, o que levantou suspeitas dos agentes.

Compartimento adulterado escondia a droga

Durante a vistoria, os policiais identificaram alterações na estrutura do tanque de combustível. Após uma inspeção mais detalhada, foram encontrados 25 tabletes de cocaína escondidos no compartimento. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão.

O motorista declarou que havia recebido a droga em Ponta Porã e que entregaria o material em Dourados. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 3 mil.

Material foi encaminhado à Defron

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o caso segue sob investigação.

A apreensão faz parte das ações realizadas em rodovias da faixa de fronteira com o Paraguai. A fiscalização integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério da Justiça.

*Com informações do DOF