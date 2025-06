Homem é preso com 44 mil pacotes de cigarros contrabandeados na MS-162

Uma carga com 44.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na noite de quinta-feira (12) na MS-162, em Maracaju, após perseguição da Polícia Militar Rodoviária. O motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a corporação, a equipe da Base Operacional de Maracaju realizava fiscalização de rotina por volta das 23h quando tentou abordar uma carreta. O condutor não obedeceu à ordem de parada, fugiu por alguns quilômetros e foi interceptado pouco depois.

Durante a abordagem, o homem confessou que transportava cigarros no interior do semirreboque. A vistoria confirmou a presença de 890 caixas do produto, totalizando 44.500 pacotes.

Aos policiais, o motorista afirmou que saiu do Paraguai com destino a Campo Grande, onde entregaria a carga ilegal e receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O homem foi encaminhado, junto com o veículo e os cigarros, à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

O valor estimado da carga é de R$ 2.575.000,00.

*Com informações da BPMRV