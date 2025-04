Homem é preso com carga de cigarros e pneus contrabandeados em Ponta Porã

Um homem de 45 anos foi preso na quinta-feira (24) após ser flagrado transportando cigarros contrabandeados e pneus ilegais em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A apreensão foi realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante bloqueio na rodovia MS-164, zona rural do município.

O veículo foi abordado após ordem de parada da equipe. Durante a vistoria, os militares encontraram 700 pacotes de cigarros e 18 pneus de origem estrangeira sem comprovação fiscal.

Questionado, o motorista afirmou que pegou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que levaria os produtos até Campo Grande, onde receberia R$ 500 pelo transporte.

O automóvel e a carga, avaliados em cerca de R$ 60 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A apreensão integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

*Com informações do DOF