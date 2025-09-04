Homem é preso com crack e facas em Paranaíba

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (4), em Paranaíba, com 21 pedras de crack prontas para venda e quatro facas. A ocorrência aconteceu por volta das 9h40, quando equipes da Polícia Militar receberam denúncia sobre a comercialização de drogas nas imediações da Rua Perimetral, próximo a um comércio da região.

Durante a abordagem, o homem tentou esconder algo na boca, mas deixou cair um invólucro com as pedras de crack embaladas para venda. Na mochila que carregava, os policiais encontraram ainda facas, um martelo, uma caixa de som portátil, um celular, um carregador de tornozeleira eletrônica e outros objetos que chamaram a atenção da equipe.

Questionado sobre a origem da droga, o homem admitiu que havia recebido o entorpecente de outra pessoa e que faria o pagamento posteriormente. Ele disse que a intenção era revender todo o material apreendido.

O suspeito apresentou comportamento agressivo e se mostrou agitado durante a prisão, o que levou os militares a usar algemas para garantir a segurança dele e da equipe. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

*Com informações e fotos da PMMS