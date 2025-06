Homem é preso com drogas em esquema de “disque-droga” em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (10) em Campo Grande, suspeito de tráfico de drogas por meio do serviço conhecido como “disque-droga”. Ele foi detido no bairro Jardim Zé Pereira com diversas porções de entorpecentes e um veículo utilizado para a entrega dos produtos.

Durante a ação, os policiais localizaram na residência do suspeito 16 porções de maconha, 6 de haxixe, 2 de cocaína, 2 comprimidos de ecstasy e 6 cartelas de LSD. Além das drogas, um carro também foi apreendido.

Inicialmente, o homem negou envolvimento com o tráfico. No entanto, ao ser confrontado com as substâncias encontradas no imóvel, confessou que comercializava drogas por meio de entregas a domicílio.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (GARRAS), após uma denúncia anônima. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS