Homem é preso com maconha escondida em fundos falsos e painel de carro em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por transportar 191,8 quilos de maconha, ontem (25), em Campo Grande.

A equipe de policiais fiscalizava a BR-060 quando abordou um Fiat/Toro Ultra. O motorista apresentava nervosismo exagerado, o que gerou desconfiança dos policiais e, ao realizarem a vistoria, encontraram tabletes de maconha escondidos no interior do painel, nas laterais traseiras da carroceria e em fundos falsos no chão e nos bancos do automóvel.

O homem informou aos policiais que veio até Ponta Porã de ônibus, exclusivamente para levar o carro com a droga até a cidade de São Paulo.

A maconha foi apreendida pela PRF e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande.