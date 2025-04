Homem é preso com mais de 120 quilos de cocaína em fundo falso de camionete

Uma carga com mais de 120 quilos de entorpecentes foi apreendida em Itaporã, sul de Mato Grosso do Sul, durante ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A droga, avaliada em mais de R$ 6,4 milhões, estava escondida em um compartimento oculto na carroceria de uma camionete. Um homem de 27 anos, morador de Dourados, foi preso em flagrante.

A abordagem aconteceu na rodovia MS-270, zona rural do município, após o condutor do veículo tentar fugir ao avistar a viatura policial. Ele fez um retorno e dirigiu por mais de cinco quilômetros antes de ser interceptado.

Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 120 quilos, além de um tablete de cocaína pronta para consumo, com cerca de um quilo. Todo o material estava armazenado em um fundo falso da carroceria.

O motorista alegou que havia pego a carga em Ponta Porã e que receberia R$ 10 mil para transportá-la até Itaporã. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

*Com informações do DOF