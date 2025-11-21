Homem é preso com pistola e espingarda em Mundo Novo

Um homem de 29 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na última quarta-feira (19), em Mundo Novo.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul estava investigando o andamento de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogasa, contrabando e outros delitos na região.

Apósinvestigações em andamento sobre um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas, contrabando e outros delitos na região. Após a apreensão de um drone utilizado para monitorar policiais, a equipe deslocou-se até uma propriedade situada na Estrada Boiadeira, zona rural do município.

No local, os policiais encontraram o home de 29 anos, na posse de duas armas de fogo: uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores e 20 munições, também uma espingarda equipada com luneta e 41 munições.

O suspeito está sob custódia, enquanto as investigações seguem em andamento.

*Com informações da Polícia Civil de MS