Homem é preso em Campo Grande após ferir companheira com motosserra durante briga

Um homem foi preso em Campo Grande após ferir gravemente a companheira com uma motosserra durante uma discussão na região das Moreninhas, na noite de sexta-feira (17).

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) como lesão corporal de natureza gravíssima no contexto de violência doméstica.

A mulher foi levada a uma unidade de saúde com um corte profundo na coxa esquerda, provocado durante a briga. Segundo o relato à polícia, o agressor teria usado a motosserra ligada para atingi-la após uma discussão dentro da casa onde vivem.

Policiais da DEAM foram até o hospital e, em seguida, se deslocaram à residência do casal, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante. O equipamento foi apreendido e encaminhado para perícia, e o local do crime apresentava manchas e vestígios de sangue.

De acordo com a investigação, o casal estava sozinho em casa no momento da agressão, acompanhados apenas da filha menor, que não presenciou o crime. Após o ataque, o próprio autor socorreu a mulher e a levou para atendimento médico.

Durante o interrogatório, o homem afirmou que a discussão começou após a vítima tê-lo agredido com um soco, enquanto ele cortava lenha. Mesmo assim, diante da gravidade do ferimento e das evidências coletadas, a polícia manteve a prisão em flagrante por lesão corporal gravíssima.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não há indícios suficientes para configurar tentativa de feminicídio, mas o caso segue em apuração. A vítima permanece internada e o agressor foi encaminhado à DEAM, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

*Com informações da Polícia Civil de MS