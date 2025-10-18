Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso em Campo Grande após ferir companheira com motosserra durante briga

Mulher sofreu ferimento grave na perna durante discussão no bairro Moreninhas

Fernando de Carvalho

Homem foi encaminhado à DEAM, localizada na Casa da Mulher Brasileira - Foto: Reprodução/Polícia Civil de MS
Homem foi encaminhado à DEAM, localizada na Casa da Mulher Brasileira - Foto: Reprodução/Polícia Civil de MS

Um homem foi preso em Campo Grande após ferir gravemente a companheira com uma motosserra durante uma discussão na região das Moreninhas, na noite de sexta-feira (17).

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) como lesão corporal de natureza gravíssima no contexto de violência doméstica.

A mulher foi levada a uma unidade de saúde com um corte profundo na coxa esquerda, provocado durante a briga. Segundo o relato à polícia, o agressor teria usado a motosserra ligada para atingi-la após uma discussão dentro da casa onde vivem.

Policiais da DEAM foram até o hospital e, em seguida, se deslocaram à residência do casal, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante. O equipamento foi apreendido e encaminhado para perícia, e o local do crime apresentava manchas e vestígios de sangue.

De acordo com a investigação, o casal estava sozinho em casa no momento da agressão, acompanhados apenas da filha menor, que não presenciou o crime. Após o ataque, o próprio autor socorreu a mulher e a levou para atendimento médico.

Durante o interrogatório, o homem afirmou que a discussão começou após a vítima tê-lo agredido com um soco, enquanto ele cortava lenha. Mesmo assim, diante da gravidade do ferimento e das evidências coletadas, a polícia manteve a prisão em flagrante por lesão corporal gravíssima.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não há indícios suficientes para configurar tentativa de feminicídio, mas o caso segue em apuração. A vítima permanece internada e o agressor foi encaminhado à DEAM, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

*Com informações da Polícia Civil de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos