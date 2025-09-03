Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso em Campo Grande suspeito de estuprar adolescente de 11 anos

Homem oferecia comida, videogame e piscina para ganhar a confiança das vítimas

Ana Lorena Franco

Pícia apreendeu notebooks, celulares e câmeras para perícia - Reprodução/PCMS
Pícia apreendeu notebooks, celulares e câmeras para perícia - Reprodução/PCMS

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Campo Grande acusado de estuprar um adolescente de 11 anos. O caso começou a ser investigado após a mãe do menino registrar ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Depac Cepol, informando que o filho estava desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (1º).

Segundo a família, o adolescente havia participado de uma sessão de atletismo na escola entre 13h30 e 14h30 e retornado para casa, mas logo depois saiu novamente sem informar para onde ia. A família tentou localizar o jovem contatando colegas de escola e um salão de cabeleireiro próximo da residência, mas não obteve respostas concretas.

Um vizinho entrou em contato com a mãe, informando que o adolescente havia voltado para casa em um veículo de aplicativo. O menino contou que passou a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, ingerindo bebidas alcoólicas e energéticos, ouvindo música, e que em determinado momento sofreu abusos do suspeito.

O adolescente relatou ainda que o suspeito oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para atrair crianças e criar um ambiente de confiança, facilitando a prática dos abusos, e que outros colegas também frequentavam o local.

A mãe levou imediatamente o filho até a Depac Cepol, onde a polícia acompanhou a vítima até o apartamento indicado. No local, os policiais encontraram o suspeito, identificado com as iniciais R.L.G., e apreenderam notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância que serão analisados em perícia.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e a polícia solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva. As investigações seguem em andamento para apurar se há outros casos envolvendo o suspeito.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos