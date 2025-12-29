Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

polícia

Homem é preso em Coxim após roubar motocicleta e ameaçar vítima com facão

Suspeito desobedeceu ordem de parada e colocou pedestres em risco antes de ser detido

Ana Lorena Franco

Suspeito resistiu à abordagem após roubar motocicleta em Coxim - Reprodução/PMMS
Suspeito resistiu à abordagem após roubar motocicleta em Coxim - Reprodução/PMMS

A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos na madrugada deste sábado (28) em Coxim após o roubo de uma motocicleta e uma tentativa de fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.

A ação ocorreu depois que a vítima e testemunhas denunciaram o crime, quando o suspeito levou uma Yamaha Factor e ameaçou o proprietário de morte com um facão ao ser confrontado.

Equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta pouco tempo, nas proximidades de um bar. Ao identificar o veículo, os policiais deram ordem direta de parada, ignorada pelo condutor, que iniciou fuga por diversas vias urbanas.

Durante o acompanhamento, o suspeito conduziu a motocicleta de forma imprudente e passou por áreas com grande circulação de veículos e pedestres. Diante da situação, os policiais utilizaram balas de borracha (elastômero) para conter a fuga e evitar novos riscos.

O homem resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais com socos e chutes, o que exigiu o uso de técnicas de imobilização. Na revista, a equipe encontrou uma pochete na cintura do suspeito e o facão utilizado no roubo preso à grade da motocicleta, com lâmina de cerca de 60 centímetros.

O homem seguiu preso e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta recuperada, para as providências legais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos