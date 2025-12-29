Homem é preso em Coxim após roubar motocicleta e ameaçar vítima com facão

A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos na madrugada deste sábado (28) em Coxim após o roubo de uma motocicleta e uma tentativa de fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.

A ação ocorreu depois que a vítima e testemunhas denunciaram o crime, quando o suspeito levou uma Yamaha Factor e ameaçou o proprietário de morte com um facão ao ser confrontado.

Equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta pouco tempo, nas proximidades de um bar. Ao identificar o veículo, os policiais deram ordem direta de parada, ignorada pelo condutor, que iniciou fuga por diversas vias urbanas.

Durante o acompanhamento, o suspeito conduziu a motocicleta de forma imprudente e passou por áreas com grande circulação de veículos e pedestres. Diante da situação, os policiais utilizaram balas de borracha (elastômero) para conter a fuga e evitar novos riscos.

O homem resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais com socos e chutes, o que exigiu o uso de técnicas de imobilização. Na revista, a equipe encontrou uma pochete na cintura do suspeito e o facão utilizado no roubo preso à grade da motocicleta, com lâmina de cerca de 60 centímetros.

O homem seguiu preso e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta recuperada, para as providências legais.