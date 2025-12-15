Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante após furto de motocicleta no centro de Ponta Porã

Suspeito foi abordado após tentativa de fuga e já havia sido preso pelo mesmo crime neste ano

Fernando de Carvalho

Ocorrência contou coma Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana - Foto: Divulgação/PCMS

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (15) após furtar uma motocicleta em frente a uma academia, na região central de Ponta Porã. A ação ocorreu por volta das 8h10 e contou com o apoio da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal de Fronteira.

O suspeito foi visto tentando dar partida em uma motocicleta preta, sem placa aparente. Como não conseguiu ligar o veículo, passou a empurrá-lo pela via, o que levantou suspeita de furto.

Diante da situação, equipes passaram a monitorar o deslocamento do indivíduo, que acabou sendo abordado pela Guarda Civil Municipal. O homem confessou o crime e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante.

A motocicleta foi apreendida e será devolvida à vítima. Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o suspeito já havia sido preso em outubro deste ano pelo mesmo tipo de crime, caracterizando reincidência.

A ocorrência foi registrada como furto e segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais.

*Com informações da Polícia Civil de MS

