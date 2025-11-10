Homem é preso em flagrante após matar vizinho com golpes de faca em Água Clara

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por homicídio qualificado no sábado (8), em Água Clara, após matar um vizinho de 38 anos no bairro Jardim das Palmeiras. O crime ocorreu na noite anterior, e segundo a investigação, uma discussão motivada por provocações teria levado ao ataque.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito e a vítima moravam no mesmo terreno, dividido em quitinetes. Após o crime, o autor fugiu, mas foi localizado horas depois em uma casa abandonada na região do bairro Morumbi, após uma série de buscas realizadas pela equipe de investigação.

Durante o interrogatório, o homem confessou ter desferido os golpes de faca que resultaram na morte do vizinho. Ele afirmou que os dois já vinham tendo desentendimentos e que a briga começou após uma nova provocação.

Investigação e prisão

Segundo o delegado titular de Água Clara, Raul Henrique Oliveira da Costa, a equipe agiu rapidamente após ser informada sobre o crime. “Quando chegamos ao local, a vítima já estava sem vida, caída em frente a um mercado. Iniciamos as diligências imediatamente para localizar o autor”, relatou.

O delegado explicou que o trabalho envolveu buscas em diferentes pontos da cidade. “Recebemos informações de que ele havia fugido para uma área de mata. Depois, descobrimos que estava escondido em uma construção abandonada no bairro Morumbi, onde foi capturado e levado à delegacia”, afirmou.

Durante o depoimento, o preso contou que não aceitava as brincadeiras feitas pela vítima e decidiu atacá-la com uma faca de cozinha. O corpo do homem foi encontrado com múltiplas perfurações, principalmente na região do pescoço.

Prisão em flagrante

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime e eventuais agravantes.

*Com informações da Polícia Civil de MS