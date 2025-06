Homem é preso em flagrante após série de furtos a residências em Coxim e região

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (29) após ser localizado com objetos furtados em Rio Verde de Mato Grosso. Ele é suspeito de praticar uma série de furtos a residências em Coxim e outras cidades da região norte de Mato Grosso do Sul.

A prisão aconteceu durante ações da Operação Força Total. A equipe policial recebeu a informação de que o suspeito havia furtado uma casa em Coxim e seguia viagem em um veículo Fiat Uno, carregado com produtos do crime. O carro foi encontrado na região central de Rio Verde, na Rua Porfírio Gonçalves.

Dentro do veículo, os policiais encontraram diversos objetos de procedência duvidosa. Uma das vítimas reconheceu os itens como sendo de sua residência, confirmando o envolvimento do homem no furto.

Suspeito rompeu tornozeleira e vinha cometendo crimes em série

Ao ser abordado, o homem informou que sua companheira estaria aguardando na rodoviária da cidade. Os policiais localizaram a mulher, de 36 anos, que revelou detalhes sobre a atuação do suspeito.

Segundo ela, o homem havia rompido a tornozeleira eletrônica em Rondonópolis (MT) e, desde então, vinha cometendo furtos em diferentes cidades durante o trajeto até Rio Verde.

A mulher relatou ainda ser vítima de agressões físicas e psicológicas, além de ameaças feitas com um simulacro de arma de fogo. Segundo seu depoimento, ela era forçada a guardar os objetos furtados pelo companheiro.

*Com informações da Polícia Militar de MS