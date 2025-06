Homem é preso em flagrante após tentar aplicar golpe do seguro em Iguatemi

Uma tentativa frustrada de aplicar o chamado “golpe do seguro” terminou em prisão na manhã desta quinta-feira (5) no município de Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. Um homem de 35 anos foi detido após apresentar uma falsa denúncia de furto de veículo.

Ele procurou a delegacia alegando que seu carro havia sido furtado durante a noite, enquanto estava em um estabelecimento comercial da cidade. Segundo o relato inicial, o veículo teria desaparecido entre 22h e 23h30, mas o homem optou por registrar o caso apenas na manhã seguinte — o que gerou desconfiança por parte dos investigadores.

Durante o depoimento, os policiais notaram contradições na versão apresentada. Diligências foram realizadas e, após ser novamente questionado, o homem acabou confessando que havia mentido.

Na verdade, ele contou ter conhecido uma pessoa no local e decidido seguir viagem até Mundo Novo. No caminho, o carro acabou se envolvendo em um acidente. Para tentar acionar o seguro e ao mesmo tempo evitar explicações à família, o homem simulou um furto.

Após a confissão, ele acompanhou os policiais até o local onde o acidente havia ocorrido, confirmando que se tratava de uma farsa.

O caso foi registrado como falsa comunicação de crime. O suspeito poderá responder também por tentativa de fraude contra a seguradora.

*Com informações da PCMS