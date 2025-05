Homem é preso em flagrante por agredir companheira durante toda a madrugada

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Delegacia de Polícia de Paranaíba, prendeu em flagrante um homem suspeito de bater em sua companheira durante toda a madrugada.

A vítima procurou atendimento na Santa Casa e apresentava lesões, principalmente no pescoço e na cabeça, além de reclamar de dores na região do abdômen e da caixa torácica, onde foi agredida por uma barra de ferro.

De acordo com seu depoimento, o homem iniciou as agressões ainda no domingo (25), que só cessaram por volta das 6 da manhã de segunda-feira (26), quando ele saiu para trabalhar.

A equipe da DAM foi até a unidade de saúde, onde ouviu os relatos da vítima e registrou as lesões. Em seguida, os policiais foram até a casa do casal, abordando e realizando a prisão em flagrante do agressor.

O homem, que cumpre pena em regime de tornozeleira eletrônica, foi encaminhado à Delegacia da Mulher.