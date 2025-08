Homem é preso em flagrante por ameaçar ex-companheira em frente à Delegacia da Mulher

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por ameaçar e ofender a ex-companheira em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, na tarde desta quinta-feira (31). A vítima havia acabado de procurar a unidade para registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas contra o autor, quando foi abordada por ele em via pública.

O suspeito iniciou uma discussão com a mulher, proferindo xingamentos e ameaças e policiais que estavam na delegacia perceberam a situação e, com apoio da Seção de Investigação Geral (SIG), intervieram rapidamente.

A mulher relatou um histórico de violência durante o relacionamento, que teria se agravado após a separação ocorrida no dia anterior e diante do relato e da conduta do homem, a equipe formalizou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria, ambos em contexto de violência doméstica.

A Polícia Civil informou que foram solicitadas medidas protetivas de urgência para garantir a segurança física e psicológica da vítima. O suspeito passará por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil