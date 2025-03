Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Nova Andradina

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no último domingo (9), em Nova Andradina, suspeito de estuprar uma jovem de 23 anos. O crime teria ocorrido após uma confraternização em uma residência na área urbana do município.

Segundo informações apuradas, a vítima passou o dia na casa de uma amiga, que é sobrinha do suspeito. Durante a noite, todos decidiram dormir no local. A jovem e a amiga foram para um quarto, enquanto o homem dormiu em outro cômodo da casa.

No entanto, durante a madrugada, a vítima acordou na cama do suspeito, com hematomas pelo corpo e sinais de abuso sexual.

A polícia foi acionada e localizou o homem em uma residência no bairro Argemiro Ortega, onde ele foi preso em flagrante. O suspeito confessou o crime durante o interrogatório. O homem também já havia sido investigado anteriormente por outro caso de abuso sexual, envolvendo uma mulher com deficiência intelectual.

A vítima foi submetida a exames periciais e recebeu atendimento da rede de proteção à mulher, além de tomar os medicamentos indicados no protocolo de abuso sexual. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil de MS