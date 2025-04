Homem é preso em flagrante por maus-tratos a pitbull em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil por maus-tratos ao seu pitbull ontem (2), no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

O cão estava extremamente magro e foi encontrado amarrado por uma corda na área externa da casa do jovem, que estava cercada de lixo e sujeira. A água que estava no pote disponível para o animal era visivelmente insalubre, segundo as equipes policiais, e não havia recipiente com comida no local.

Em depoimento, o jovem afirmou que não tinha condições financeiras para cuidar do cachorro. As equipes o conduziram até a Decat (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista), onde foi preso em flagrante, após o entendimento de que a falta de condições financeiras não é justificativa para o estado em que o pitbull foi encontrado, sem ter suas necessidades básicas supridas.