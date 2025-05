Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Ribas do Rio Pardo

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21), acusado de tentar matar a própria companheira em Ribas do Rio Pardo, município localizado a cerca de 100 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite anterior, por volta das 23h30, na residência do casal, na zona rural. A vítima relatou que o agressor chegou em casa embriagado e sob efeito de drogas. No momento das agressões, ela e a filha de 13 anos estavam dormindo.

De acordo com o depoimento, o homem arrombou a porta e desferiu socos na companheira, quebrou um prato em sua cabeça, golpeou-a com um tijolo e a arrastou pelos cabelos. Durante a violência, também teria feito ameaças de morte.

Suspeito foi localizado na zona rural

Após tomar conhecimento do caso, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo iniciaram diligências. O suspeito foi localizado na zona rural, a cerca de 60 quilômetros do cidade, e preso em flagrante.

Ele foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS