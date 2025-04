Homem é preso em flagrante por violência contra mulher em situação de rua

Homem de 37 anos foi preso em flagrante, no município de Bataguassu, por ameaça e violência contra a mulher. Segundo a Polícia Civil, que fez a prisão do suspeito, a mulher, que está em situação de rua, procurou a equipe de assistência social e relatou que sofria ameaças do companheiro.

Ela informou ainda que o autor a impedia de se afastar dele, tendo, inclusive, feito ameaças de que a mataria. A vítima apresentava lesões recentes no rosto, compatíveis com agressões físicas, uma delas exigindo sutura, após sangramento intenso.

Diante da gravidade das informações, a Polícia Civil foi acionada e localizou o suspeito nas imediações, momento em que ele foi preso.

A vítima foi acolhida e encaminhada à rede de proteção social do município, onde receberá os devidos acompanhamentos e medidas de segurança. A prisão ocorreu na sexta-feira (11).