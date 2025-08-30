Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

Vítima relatou agressões físicas e ameaças de morte após discussão sobre suposta traição

Fernando de Carvalho

Vítima relatou agressões físicas e ameaças de morte após discussão sobre suposta traição - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Vítima relatou agressões físicas e ameaças de morte após discussão sobre suposta traição - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, no final da tarde de quinta-feira (28), acusado de violência doméstica em Ribas do Rio Pardo. O caso foi registrado após a vítima ser levada ao Hospital Municipal com sinais de agressão.

De acordo com o relato da vítima e de sua mãe, o agressor chegou em casa desconfiado de uma conversa dela com outro homem. A partir disso, ele teria iniciado uma série de agressões físicas, que incluíram sufocamento e destruição do celular da vítima. Além disso, a mulher foi xingada e ameaçada de morte.

A mãe da vítima também foi alvo de ameaças, com o agressor dizendo que “cortaria o pescoço” das duas.

Após a denúncia, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) localizou o suspeito em sua residência e o conduziu para a delegacia. A relação entre o agressor e a vítima está sendo investigada, já que eles convivem desde que ela tinha 12 anos.

*Com informações da Polícia Civil de MS

