COMBATE AO CRIME

Operação "Bloodworm" desarticula ação do Comando Vermelho em MS

Após dois anos, ofensiva coordenada pelo GAECO/MPMS resulta em 73 condenações e reforça combate ao crime organizado no Estado A Operação Bloodworm, deflagrada em maio de 2023 pelo Grupo Especial de Atuação e Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), completou dois anos com resultados positivos no enfrentamento […]