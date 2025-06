Homem é preso em Ponta Porã com canetas de Mounjaro avaliadas em R$ 200 mil

Um carregamento de canetas de Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e para controle de peso, foi apreendido nesta quinta-feira (26) na MS-164, em Ponta Porã, próximo à fronteira com o Paraguai. O produto tinha como destino Campo Grande.

Durante fiscalização de rotina, agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram o condutor do veículo, um homem de 27 anos. Ao realizarem a vistoria, encontraram 24 canetas de Mounjaro e uma antena de internet via satélite Starlink.

Os itens estavam sem documentação legal de importação e foram classificados como contrabando.

A apreensão foi encaminhada para a Receita Federal, junto ao veículo e ao suspeito. O valor dos itens foi estimado em R$ 200 mil.

*Com informações do DOF