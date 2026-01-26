Homem é preso na rodoviária de Dourados com 6 kg de “dry” na mochila

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (23) na rodoviária de Dourados, após ser abordado por equipes de segurança enquanto se preparava para embarcar com destino a São Paulo.

Com ele, foram apreendidos cerca de 6 quilos de uma substância conhecida como “dry”, também chamada de “super haxixe”, um derivado concentrado de cannabis.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a 1ª Delegacia de Polícia de Dourados e a Guarda Municipal. De acordo com as informações repassadas, durante a abordagem os agentes identificaram comportamento considerado suspeito e perceberam um forte odor característico de entorpecente vindo da mochila do suspeito.

Após a revista, o material foi localizado e apreendido. A estimativa informada é de que a droga estivesse avaliada em mais de R$ 200 mil.

Ainda conforme o registro, o suspeito afirmou que a substância teria origem no município de Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai.

O homem foi encaminhado para a unidade policial, onde o caso foi formalizado e as medidas legais foram adotadas. A investigação deve apurar a procedência da droga e se há outros envolvidos no transporte.

*Com informações da PCMS