Início Campo Grande

POLÍCIA

Homem é preso por assediar sexualmente sobrinha em Bodoquena

Acusado afirma não se lembrar dos fatos devido ao estado de embriaguez

Ana Lorena Franco

Crime ocorreu enquanto a vítima estava sozinha no quarto da própria casa - Reprodução/PCMMS
Crime ocorreu enquanto a vítima estava sozinha no quarto da própria casa - Reprodução/PCMMS

Uma jovem de 22 anos denunciou o próprio tio, de 41 anos, por abuso sexual ocorrido na madrugada desta quinta-feira (4) em Bodoquena. O homem foi preso horas depois nas proximidades de onde o crime aconteceu.

A vítima contou que estava em casa acompanhada da mãe, do namorado, dos irmãos, de amigos e do suspeito e após todos se despedirem, ela se recolheu ao quarto para dormir. Em seguida, percebeu o tio nu ao lado de sua cama tentando tocá-la e insistindo para que se aproximasse. Assustada, conseguiu se soltar, empurrou o homem e correu para o quarto da mãe.

Segundo o relato, o tio havia consumido bebida alcoólica e nunca tinha tido comportamento semelhante. A jovem conseguiu acionar ajuda e procurou a Delegacia pela manhã para registrar ocorrência.

Ele afirmou não se lembrar do que ocorreu por causa do estado de embriaguez. O homem segue detido e será apresentado à Justiça.

*Com informações da PCMS

