Homem é preso por cárcere privado, agressões e sequestro de filha

Homem é preso em flagrante por suspeita de manter a companheira e a filha do casal, uma bebê de 11 meses, em cárcere privado, praticar agressões físicas e ameaças contra a mulher e sequestrar a bebê. O caso ocorreu em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a polícia a prisão ocorreu após a vítima passar mal e conseguir ser levada para o hospital, o homem concordou em chamar uma ambulância para socorre-la na condição de que ele ficasse com a criança, como forma de forçar a mulher a retornar á casa.

Após ser liberada do hospital, na tarde de ontem, a vítima procurou a polícia para denunciar o caso. Imediatamente, os agentes realizaram buscas para resgatar a criança. O autor foi encontrado em via pública, carregando a bebê, e foi preso em flagrante. A criança foi devolvida à mãe, e o acusado foi conduzido à delegacia para as providências legais

*Informações da Polícia Civil