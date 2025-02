Homem é preso por cárcere privado e maus-tratos em Campo Grande

Uma ação policial realizada na manhã de sábado (15) em Campo Grande resultou na prisão de um homem acusado de manter sua esposa e filho, de 3 anos, em condições de cárcere privado e maus-tratos.

A prisão ocorreu após a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) ser informada pela 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Corumbá sobre uma possível situação de violência doméstica no bairro Guanandi (região sudoeste da capital).

A denúncia, feita pela mãe da vítima, levou as equipes da DEAM e do Serviço de Investigação Geral (SIG), que se deslocaram até o endereço indicado. No local, os policiais encontraram a casa trancada e com evidências claras de maus-tratos.

A vítima estava impedida de sair da residência, pois o autor escondia a chave sob o colchão quando não estava em casa, deixando-a sem meios de escapar. Além disso, tanto a vítima quanto o filho não possuíam documentos, que haviam sido queimados anteriormente pelo agressor.

Ao adentrar a casa, a equipe policial se deparou com um ambiente insalubre: o quintal estava coberto de lixo e fezes de cachorro, e a residência, completamente suja e mal cuidada, tinha apenas um colchão destruído onde a família dormia.

O agressor foi preso em flagrante e levado até a DEAM para os procedimentos legais. A vítima, com o filho, foi orientada a retornar para Corumbá.

*Com informações da PCMS